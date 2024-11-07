كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري.

وتستضيف الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويقام اللقاء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه أن موعد المباراة يأتي من أجل البث التليفزيوني.

ومرت 11 جولة من المرحلة الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة اليد.

ولم يلعب فريقا الأهلي والزمالك سوى 4 مباريات فقط بسبب خوض منافستي كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سبورتنج صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات و3 هزائم.

وخسر سبورتنج مباراة بعد اللجوء لرميات الترجيح مقابل خسارتين في الوقت الأصلي.

أما الأهلي والزمالك فحققا العلامة الكاملة من 4 مباريات بتحقيق الانتصار فيهم جميعا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في المغرب، بينما حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على برشلونة.