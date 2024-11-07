مدافع سلافيا براج يتحدث عن طريقة إيقاف مرموش

أوضح ديفيد زيما مدافع سلافيا براج أنه سيلعب ضد عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت المتألق بتركيز وشراسة مثل كل المهاجمين الذين لعب ضدهم.

ويحل سلافيا براخ ضيفا على فرانكفورت في رابع جولات مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال زيما في تصريحات للصحفيين: "لا أعرف ما إذا كنت سأستعد بطريقة خاصة لإيقاف عمر مرموش. لكن ما ينطبق على جميع اللاعبين سينطبق على مرموش، التركيز والشراسة في الدفاع".

وأضاف "جودة لاعبي فرانكفورت أعلى بكثير من تلك الموجودة في الدوري التشيكي. لكنني أعتقد أن لدينا خبرة كافية للتعامل مع هذا كلاعبين ونعرف كيف نلعب ضدهم".

في جميع المسابقات، سجل مرموش 12 هدفًا وصنع 9 في 14 مباراة حتى الآن.

وفي الدوري الألماني سجل 10 أهداف في 9 مباريات، وصنع 6.

الأهداف العشرة جعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن المتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.