إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر بمدافعه يان بيسيك عقب الفوز بهدف دون رد على أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنزاجي 5 تغييرات على تشكيل فريقه الأساسي ضد أرسنال من بينها المدافع الشاب بدلا من أليساندرو باستوني.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، يان بيسيك لاعب مبهر، مشكلته الوحيدة هي وجود لاعبين أقوياء في نفس المركز، لكنه لعب ضد مانشستر سيتي وأرسنال، لا يحتاج لإثبات أي شيء، عليه أن يواصل".

وأكمل "بيسيك يعاني من إصابة في الضلوع، وشارك بعدما حصل على مسكنات، لعب بشكل رائع، وكذلك الجهاز الطبي قام بعمله لجعله يشارك".

وواصل "في الشوط الأول وضع كيس من الثلج على موضع الإصابة وأخبرنا بأنه لن يتراجع عن أي شيء".

وتابع "في آخر 8 مباريات حققنا 7 انتصارات وتعادل، كل فريق يحاول تحدينا، نعرف أين نؤدي بشكل جيد وأين نرتكب أخطاءً، ونعمل على ذلك".

وأتم "نعلم أنه من الصعب اللعب كثيرا، لكن عملي هو اختيار الأفضل، أنا هناك لاتخاذ أفضل القرارات المتاحة".

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سجل هدف اللقاء الوحيد: هاكان تشالهان أوجلو.

ورفع إنتر رصيده لـ 10 نقاط في المركز الخانس بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

فيما تراجع أرسنال للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط ومتكبدا أول هدف وخسارة هذا الموسم أوروبيا.

وخسر أرسنال للمرة الثالثة في آخر 6 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات إذ فاز مرتين وتعادل في مرة.

وخرج يان سومر من اللقاء بشباك نظيفة للمرة الثامنة في 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال بقميص إنتر.