ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فقط العلامة الكاملة من أصل 36 فريقا بعد 4 جولات، ويتبقى مثلهم.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ولم تحقق خمسة فرق فقط أي رصيد من النقاط عقب مرور أربع جولات وهم لايبزيج وستورم جراز ويانج بويز وريد ستار بلجرا وسلوفان براتيسلافا.

وشهدت الجولة الرابعة خسارة ريال مدريد أمام ميلان بينما تغلب إنتر على أرسنال.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد عقب مرور 4 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول 12 نقطة

2- سبورتنج لشبونة 10 نقاط

3- موناكو 10 نقاط

4- بريست 10 نقاط

5- إنتر 10 نقاط

6- برشلونة 9 نقاط

7- دورتموند 9 نقاط

8- أستون فيلا 9 نقاط.

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- أتالانتا 8 نقاط

10- مانشستر سيتي 7 نقاط

11- يوفنتوس 7 نقاط

12- أرسنال 7 نقاط

13- باير ليفركوزن 7 نقاط

14- ليل 7 نقاط

15- سيلتيك 7 نقاط

16- دينامو زغرب 7 نقاط.

17- بايرن ميونيخ 6 نقاط

18- ريال مدريد 6 نقاط

19- بنفيكا 6 نقاط

20- ميلان 6 نقاط

21- فينورد 6 نقاط

22- كلوب بروج 6 نقاط

23- أتليتكو مدريد 6 نقاط

24- أيندهوفن 5 نقاط.

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط

26- سبارتا براج 4 نقاط

27- شتوتجارت 4 نقاط

28- شاختار 4 نقاط

29- جيرونا 3 نقاط

30- سالزبورج 3 نقاط

31- بولونيا نقطة واحدة

32- لايبزيج 0 نقطة

33- ستورم جراز 0 نقطة

34- يانج بويز 0 نقطة

35- ريد ستار 0 نقطة

36- سلوفان براتيسلافا 0 نقطة.

وتقام الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات يومي 26 و27 نوفمبر.

26 نوفمبر

سلوفان براتيسلافا × ميلان (7:45 مساء)

سبارتا براج × أتليتكو مدريد (7:45 مساء)

برشلونة × بريست (10 مساء)

باير ليفركوزن × سالزبورج (10 مساء)

بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان (10 مساء)

إنتر × لايبزيج (10 مساء)

مانشستر سيتي × فينورد (10 مساء)

يانج بويز × أتالانتا (10 مساء)

27 نوفمبر

ريد ستار × شتوتجار (7:45 مساء)

ستورم جراز × جيرونا (7:45 مساء)

أستون فيلا × يوفنتوس (10 مساء)

بولونيا × ليل (10 مساء)

سيلتيك × كلوب بروج (10 مساء)

دينامو زغرب × دورتموند (10 مساء)

ليفربول × ريال مدريد (10 مساء)

موناكو × بنفيكا (10 مساء)

أيندهوفن × شاختار (10 مساء)

دوري أبطال أوروبا ليفربول
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