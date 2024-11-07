بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الدخول في حالة حداد بسبب وفاة أحد مشجعيه خلال مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وتوفي أحد مشجعي بايرن بعدما أصيب بأزمة قلبية خلال اللقاء.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ في بيان: "في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا ألقت حالة طوارئ في مدرجات ملعب أليانتس أرينا بظلالها على المباراة منذ البداية. وعلى أثرها، امتنع جماهير بايرن عن دعمهم الصاخب المعتاد لفريقهم، كما قام النادي أيضا بتخفيض تغطيته للمباراة".

وأضاف "بعد حوالي ساعة من صافرة النهاية، تلقى الفريق نبأ حزينا بوفاة المشجع وهو في طريقه إلى المستشفى. بايرن ميونيخ في حالة حداد جنبا إلى جنب مع أقارب المشجع".

وأتم بيان النادي البافاري "بايرن ميونيخ في حالة حداد".

وخطف بايرن ميونيخ انتصارا قاتلا على حساب بنفيكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل جمال موسيالا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في المركز 17 متفوقا على بنفيكا بفارق الأهداف.