لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب

وصف لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي ما حدث أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال بـ "أفلام الرعب".

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل ضد أتليتكو مدريد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي عبر موقع النادي: "من الصعب للغاية تحليل مباراة بعد النهاية مباشرة، لكن نفس الأمر يتكرر لنا في المباريات الأخيرة في دوري الأبطال، التوفيق لم يكن في صالحنا".

وأضاف "محبطون، وسنحلل المباراة وسنواصل التطور، تتبقى لنا 4 مباريات في دوري الأبطال، وسنرى ماذا سيحدث بها، وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة".

وتابع "لدينا شعور بالغضب، لأن الجماهير دعمتنا في المباراة، ضغطنا حتى الثانية الأخيرة، لكن النهاية كانت تشبه أفلام الرعب".

وأكمل "الأمر غير عادل للغاية، لم أشهد نتائج غير عادلة بشكل متتالي في بطولة في مسيرتي".

وأتم "باق 4 مباريات سنخوضها، مباريات صعبة أمام فرق من الطراز الرفيع، نعرف أن القرعة كانت صعبة للغاية، وعلينا تجهيز أنفسنا للمتبقي".

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