محمد مصيلحي: اتحاد الكرة لم ينفذ وعده بشأن لجنه الحكام.. وموقفنا من بيان الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عما اتفق عليه رؤساء الأندية في اجتماع الرابطة بشأن لجنة الحكام.

وأشار مصيلحي إلى أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لم ينفذ وعده بعد اتفاق كافة الأندية على تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس: "اجتماع رؤوساء الأندية مع الرابطة كان تاريخيا من وجهة نظري لأنه لم يحدث منذ سنوات، وكان الاجتماع ناجحا وحسم تغيير شكل الدوري هذا الموسم بشكل استثنائي لمصلحة الكرة المصرية".

وكشف مصيلحي "كان هناك جدول أعمال في هذا الاجتماع، وأتذكر حديث محمود الخطيب وحسين لبيب واتفاق رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة قبل انطلاق الدوري بشهر على تعيين لجنة حكام جديدة برئاسة خبير أجنبي".

وأوضح "رؤساء الأندية اقترحوا تولي خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، وأقر جمال علام الأمر وكشف موافقته وانتظرنا حدوث ذلك لكننا الآن في الجولة الثانية ولم يحدث شيء".

وتابع "الأهلي أصدر بيانا يطالب فيه بتعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، والقرار ليس فرديا واتفق عليه كل رؤساء الأندية، وأنا من خلال وسائل الإعلام أؤيد نفس الأمر لأنه موقف جماعي".

وواصل مصيلحي "ما سمعناه أن اتحاد الكرة الفترة الماضية قرر عدم تعيين لجنة حكام جديدة لحين تعيين مجلس جديد عقب الانتخابات في نهاية ديسمبر".

وشدد رئيس الاتحاد السكندري "أغلب الحكام لا يحبون بعضهم البعض، الكل يبحث عن منصب وعندما يتولى أحدهم منصبا يبدأ غضب الآخرين".

وأضاف "الحكام أخوة وأصدقاء على الشاشة فقط لكن الحقيقة قولا واحدا خلاف ذلك".

وعن رأيه في التحكيم أجاب "لا يوجد نادي في مصر لم يشتك من التحكيم الموسم الماضي، بشكل شخصي تعرضنا للظلم في أكثر من حالة مؤثرة".

وواصل "نعم هناك أخطاء تحكيم في الدوريات الأجنبية ولكن يتم محاسبة من يخطيء بشكل فوري".

واختتم مصيلحي تصريحاته "لا أظن أن يكون هناك جديد بشأن اجتماع اتحاد الكرة وستسمر لجنة الحكام كما هي أو باسم مصري جديد، ومن المستحيل تحقيق ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع، بتعيين خبير أجنبي".

ماذا حدث؟

كانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.