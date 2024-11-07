حازم إمام: أغيب عن اتحاد الكرة منذ 7 أشهر.. وأؤيد قرار محمد عادل باللجوء للنيابة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 10:20

كتب : FilGoal

حازم إمام

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اجتماعات الاتحاد منذ ما يقارب من سبعة أشهر.

ويجتمع اتحاد الكرة عصر اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار بشأن مشكلة التحكيم وتسريب محادثة الحكام من تقنية الفيديو.

وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة أون تايم سبورتس: "بشأن اجتماع الخميس بخصوص مشكلة التحكيم، فأنا لا أذهب لاتحاد الكرة منذ 7 أشهر تقريبا، وأنا مبتعد منذ فترة".

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وأوضح "هذا منصب يتشرف به أي أحد وغيابي ليس بسبب سوء الاتحاد أو غيره، لكن لن يمكنني تقديم الإضافة ومن يتواجد هناك أفضل مني بكثير".

وشدد إمام "أتمنى التوفيق لأعضاء الاتحاد المصري، ولكن منذ بطولة إفريقيا لا أعرف التعامل، ليس بسبب خطأ منهم ولكن من ناحيتي".

وبالحديث عن مشكلة التحكيم الحالية أجاب "ما يحدث حاليا ليس الأفضل، وبالنسبة لي محمد عادل (جدع) على ما فعله بتقديم بلاغ".

وتابع "الفكرة ليست في أن تخطيء، الجميع يخطيء في كرة القدم، لكن يحاولون خروجك بصورة المتحيز وإجبارهم لك على تغيير رأيك لتوجيه الناس".

وشدد حازم إمام "محمد عادل في التحكيم المصري منذ 20 عاما ومن أفضل الحكام، وما يحدث معه يضره في سمعته الكروية".

وكشف "يجب أن يتم معرفة من صاحب تسريب التسجيل الصوتي لحكام مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي، ولا يمكن أن يتواجد هذا الشخص في الرياضة".

وأضاف "المشكلة ليست في خروج صوت مناقشة الحكام في تقنية الفيديو فمارك كلاتنبيرج كان يفعل ذلك أسبوعيا، لكن المشكلة في خيانة الأمانة".

وواصل حازم إمام "أشجع محمد عادل على ذهابه إلى النيابة، حتى لا يتكرر ذلك الأمر مجددا، إذا حدث تساهل هذه المرة سيتكرر الأمر أكثر من مرة".

وتابع "سواء كان الفيديو حقيقيا أو مزورا هذه ليست المشكلة بالنسبة لي، لكن المشكلة في المتسبب بخروج هذا التسريب، محمد عادل لم يقل سرا فهناك غرفة تقنية الفيديو بالكامل تسمعه وهناك لجنة الحكام تسمع التسجيلات الصوتية".

واختتم حازم إمام تصريحاته "أتمنى من اتحاد الكرة خروج التسجيل الصوتي ليس لتلك الحالة فقط لكن لركلة الجزاء الأولى والثانية وليس في تلك المباراة فقط ولكن في كل الحالات الشائكة بكافة مباريات الجولة".

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