مواعيد مباريات الخميس 7 نوفمبر 2024.. الأهلي ضد زد ومرموش وعبد المنعم بأوروبا

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 7 من نوفمبر 2024 الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويشهد اليوم خوض ثلاث مباريات من الجولة الثانية بالدوري.

لمتابعة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود في افتتاح مباريات الجولة الثانية في تمام الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في نفس التوقيت يستضيف غزل المحلة فريق طلائع الجيش، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات اليوم بالمسابقة بمواجهة زد لفريق الأهلي على استاد المقاولون العرب.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الأوروبي

يستضيف نيس الفرنسي فريق تفينتي في الثامنة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويضم نيس، محمد عبد المنعم المحترف المصري ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 5.

بينما يستضيف فرانكفورت فريق سلافيا براج في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويضم فرانكفورت بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

الدوري السعودي

تنطلق ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

ويستضف القادسية فريق الفيحاء في الرابعة والنصف عصرا.

بينما يحل الشباب ضيفا على الخلود في تمام الخامسة مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل اتحاد جدة ضيفا على العروبة في السابعة مساء.