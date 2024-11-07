كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة يد

ضمت قائمة سيدات منتخب مصر لكرة اليد لاعبتين محترفتين استعدادا لمنافسات بطولة إفريقيا.

ويستعد منتخب سيدات مصر لكرة اليد لخوض منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكونغو الديمقراطية.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي مروة عيد وملك طلعت المحترفتين في الخارج.

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وجاءت القائمة المبدئية لسيدات منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: مي جمعة - فرح الشاذلي - منة الله سيد - أمنية خالد.

اللاعبات: مروة عيد - ملك طلعت - شهد حسام - ليلى حماد - أمينة هشام - مريم عمر - منة وليد - لوجي عبيد - تقى كمال - نهى أيمن - جنا صلاح - نوران خالد - مريم أسامة - روان سعيد - نادين طارق - سارة الخولي - كنزي حاتم - يارا هاني - رنا راضي - فاطمة عرابي - رحمة محمد.

وأسفرت قرعة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى بطولة العالم.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو - السنغال - الجزائر - كاب فيردي - كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.

وكان منتخب سيدات مصر قد حقق المركز الثامن في النسخة الماضية عام 2022.

بينما تعتبر أنجولا البطل التاريخي لأمم إفريقيا للسيدات برصيد 15 مرة.

وفي آخر13 نسخة توجت أنجولا بـ 12 لقبا مقابل لقب وحيد حققته تونس في 2014.

وكان منتخب مصر للسيدات قريبا من الانسحاب ببطولة إفريقيا 2024 قبل أن يتراجع الاتحاد عن قراره ويشارك المنتخب بصورة طبيعية.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا 2024 في الكونغو والمؤهلة لكأس العالم رغم أن الفريق يتواجد حاليا في معسكر في المركز الأولمبي وقبل السفر إلى التشيك لخوض معسكر تحضيري.

ونشرت اللاعبات بيانا مشتركا عبر حساباتهن المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي تواصل معهم من قبل أي من أعضاء الاتحاد.

فيما ظهر عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عبر قناة "صدى البلد" وأكد أن القرار جاء لترتيب وجهة استراتيجية لمنتخبات السيدات بعد النتائج غير الجيدة لفريقي 2004 و2006 في بطولتي العالم والناشئات اليف الجاري.

وأوضح أن الخطة الموضوعة لن تجني ثمارها في البطولة خاصة ان المنتخب احتل المركز الثامن والأخير في بطولة إفريقيا 2022.

كما أشار لوجود تخوف من الحرب الأهلية في الكونغو على اللاعبات وانتشار جدري القردة.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد 5 ملايين جنيه تكلفة معسكر الفريق.

قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة الإفريقية المقرر اقامتها في الكونغو ومنحهم الفرصة كاملة بعد تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وأشرف صبحي وزير الرياضة.

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