جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي

شدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري على أن المدان في أزمة الحكام الأخيرة سيتم عقابه.

وأثيرت أزمة بعد تسريب حوار محمد عادل مع محمد سلامة حكمي مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس 1: "لجنة الحكام مستقلة ومنفصلة وتتخذ القرارات بعيدا عن اتحاد الكرة، ونحن لا نضغط على لجنة الحكام".

وأوضح "المشكلة تحولت من مجرد حديث جانبي بين الحكام، والتحقيق كان هدفه التحقق مما حدث، والآن المشكلة أصبحت أكبر بعد تسريب ما دار بينهما، هل صحيح أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعد شكوى محمد عادل".

وتابع "بعد سماع التسريبات فهناك خطأ، ويتم التحقيق في الأمر لمعرفة ما حدث، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد صباح الخميس (اليوم)، لمعرفة المدان وعقابه، وسيتم إعلان القرارات للجميع".

وعن كيفية سير التسجيلات الخاصة بتقنية الفيديو قال: "الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو ترسل التسجيلات بين الحكام للجنة الحكام لاستخدامها ثم يعود (الهارد) إلى الشركة مرة أخرى، واتحاد الكرة ليس له أي دخل بالأمر، هذه مسؤولية لجنة الحكام وشركة الـ VAR".

وشدد "ما سيظهر في نهاية تحقيق الشؤون القانونية للجنة الحكام، سنعرضه أي كان الشخص المدان".

وواصل "أي رئيس ناد متضرر من التحكيم يمكنه استقدام حكام أجانب ودفع القيمة المالية وفقا للوائح".

واستدرك "سنعقد اجتماعا مع رابطة الأندية لتحديد إمكانية استقدام رئيس لجنة حكام أجانب، وسيتم تشكيل لجنة من الاتحاد والرابطة إذا وافقت الأندية على استقدام الأجنبي".

وأكمل "تم مهاجمة اتحاد الكرة بسبب استقدام رئيس لجنة حكام أجانب، وقيل لنا أين الدولارات التي تم دفعها".

وأتم "الحكام المصريين على أعلى مستوى ولهم وضع خاص في القارة الإفريقية، ويحصلون على أعلى تقييم من كاف، ولابد أن نثق فيه".

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.