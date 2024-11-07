محامي محمد عادل: تقدمنا بعدة بلاغات ضد هؤلاء.. والتسجيل الصوتي مزور

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

كشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أدق مزور لمحمد عادل".

أخبار متعلقة:
محمد عادل لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي إبراهيم نور الدين: التحكيم تدهور بعد عصام عبد الفتاح.. وهذه حقيقة الخلاف مع محمد عادل سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟

وأضاف العدوي "المقطع الصوتي به جزءا سليما وهو الاستدعاء للمناقشة لكنه تضمن أيضا جزءا مصطنعا".

وواصل "في حال افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما، فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك".

وتابع "نريد من منظومة التحكيم والرياضة بشكل عام معرفة من المسؤول عن هذا التسريب".

وأتم "محمد عادل لم يطلب توجيه اتهاما إلى أحد أعضاء لجنة الحكام في الوقت الحالي. سننتظر حتى نهاية التحقيقات قبل إتخاذ أي خطوة ولا نريد أن نظلم أحدا".

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا بشأن ما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام.

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎FilGoal .com ميدو سلامة مكم الفدي أنا عندي احتمال لمسة يد قبل خطأ المهاجم تعالى شوف اللعبة .키Iㅋ ল 17 محمد عادل حكة ساحة أنا عا أشوف اللعبة بالسرعة العادية ميدو سلامة حكم الفيديو حصل هنا لمس الكرة باليد

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

محمد عادل الزمالك البنك الأهلي
نرشح لكم
جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام "فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات من مليوني يورو لـ 819 ألف.. عمرو أدهم يكشف التسلل الزمني لتغريم الزمالك في قضية باتشيكو الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل في تجربة ميكالي الأولى.. مصر للشباب يتعادل سلبيا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ندرس إقالة لجنة الحكام
أخر الأخبار
كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي 3 ساعة | الدوري المصري
محامي محمد عادل: تقدمنا بعدة بلاغات ضد هؤلاء.. والتسجيل الصوتي مزور 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام 3 ساعة | الدوري المصري
"فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات 4 ساعة | الدوري المصري
من مليوني يورو لـ 819 ألف.. عمرو أدهم يكشف التسلل الزمني لتغريم الزمالك في قضية باتشيكو 4 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل 4 ساعة | الدوري المصري
مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا