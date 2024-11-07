"فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 00:45

كتب : أحمد الخولي

شعار اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا بشأن ما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام.

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء غدا الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

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"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎FilGoal .com ميدو سلامة مكم الفدي أنا عندي احتمال لمسة يد قبل خطأ المهاجم تعالى شوف اللعبة .키Iㅋ ল 17 محمد عادل حكة ساحة أنا عا أشوف اللعبة بالسرعة العادية ميدو سلامة حكم الفيديو حصل هنا لمس الكرة باليد

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

اتحاد الكرة بيان رسمي التحكيم لجنة الحكام
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