مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 00:21

كتب : محمد سمير

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ريد ستار

واصلت مصيدة تسلل هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة النجاح وحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فريق ريد ستار بلجراد الصربي بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل إيناجو مارتينيز ورافينيا وفيرمين لوبيز بجانب ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة.

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بينما سجل لفريق ريد ستار كل من سيلاس وميلسون.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس وبفارق 3 نقاط عن الصدارة.

بينما لا يزال ريد ستار بلا رصيد من النقاط عقب أربع هزائم متتالية.

مصيدة فليك = 105

وقع فريق ريد ستار في مصيدة تسلل هانز فليك 9 مرات خلال المباراة.

ونجح فليك في إيقاع منافسي برشلونة في مصيدة التسلل 105 مرة خلال 16 مباراة فقط.

وكان إشبيلية أقل فريق وقع في مصيدة التسلل أمام برشلونة تحت قيادة فليك بـ 3 تسللات فقط.

ولا يزال مفعول مصيدة فليك ناجحا أمام منافسيه.

رافينيا

واصل رافينيا توهجه مع برشلونة تحت قيادة هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني.

ووصل رافينيا إلى 23 مساهمة تهديفية هذا الموسم في 16 مباراة فقط.

وسجل رافينيا أمام ريد ستار هدفا وصنع 2 آخرين.

وبات رصيد رافينيا في دوري الأبطال هذا الموسم 5 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 4 مباريات.

وبشكل عام نجح رافينيا هذا الموسم خلال 16 مباراة تسجيل 12 هدفا وصناعة 11 آخرين.

وأصبح رافينيا أول لاعب يسجل لبرشلونة 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا بعام ميلادي واحد منذ ليونيل ميسي عام 2019.

ليفاندوفسكي 99

وصل روبرت ليفاندوفسكي إلى هدفه رقم 99 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البولندي هدفين في شباك ريد ستار ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وبات ليفاندوفسكي أكثر لاعبا تسجيلا للأهداف لفرق الدوريات الخمس الكبرى برصيد 19 هدفا ويليه هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 17 هدفا.

وخسر برشلونة في المباراة الافتتاحية أمام موناكو قبل أن يتغلب على يانج بويز وبايرن ميونيخ على التوالي.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من بريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

بايرن ميونيخ ضد بنفيكا

في سياق منفصل، خطف بايرن ميونيخ انتصارا قاتلا على حساب بنفيكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل جمال موسيالا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر متفوقا على بنفيكا بفارق الأهداف.

دوري أبطال أوروبا برشلونة ليفاندوفسكي رافينيا ريد ستار
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