"فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل

حقق أتليتكو مدريد فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان في الوقت القاتل.

وفاز أتليتكو مدريد على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ناويل مولينا وأنخل كوريا هدفي أتليتكو مدريد، فيما أحرز وارن زائير إيمري هدف النادي الباريسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد ألى النقطة السادسة بعدما حقق الفوز الثاني.

بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط في المركز 25.

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فلسطين حرة

جماهير باريس سان جيرمان خطفت الأضواء بعد رفعها لافتة تحمل شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وتعرض النادي الفرنسي للهزيمة في الوقت القاتل داخل الملعب لكن جماهيره أبدعت بالمدرجات.

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط هجومي على مرمى اتلتيكو مدريد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد أشرف حكيمي كرة قوية مرت بجوار مرمى أتليتكو مدريد بقليل.

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ونجح وارين زائير إيمري في تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان عند الدقيقة 14.

أتليتكو مدريد احتاج 5 دقائق فقط لتسجيل هدف التعادل عن طريق ناويل مولينا.

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وعاد باريس للمحاولات الهجومية واهدر حكيمي فرصة جديدة للتسجيل بعدما انفرد بالمرمى لكنها وضعها عالية.

وفي الوقت القاتل أرسل جريزمان كرة طولية في اتجاه أنخيل كوريا الذي سدد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بريست × سبارتا براج

وواصل بريست الفرنسي نتائجه الغيجابية وفاز على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 2-1.

ورفع الفوز رصيد بريست إلى النقطة العاشرة في المركز الرابع.

بينما توقف رصيد سباراتا براج عن 4 نقاط في المركز 26.

سالزبورج × فينورد

وقاد كريم كوناتي فريق ريد بل سالزبورج للفوز على فينورد بنتيجة 3-1.

ورفع الفوز رصيد سالزبورج إلى 3 نقاط في المركز 30، بينما توقف رصيد فينورد عند 6 نقاط في المركز 21.