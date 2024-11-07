إنتر ينقل متاعب أرسنال إلى أوروبا بهدف هاكان

انتصر إنتر على أرسنال بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

سجل هدف اللقاء الوحيد: هاكان تشالهان أوجلو.

ورفع إنتر رصيده لـ 10 نقاط في المركز الخانس بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

فيما تراجع أرسنال للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط ومتكبدا أول هدف وخسارة هذا الموسم أوروبيا.

وخسر أرسنال للمرة الثالثة في آخر 6 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات إذ فاز مرتين وتعادل في مرة.

وخرج يان سومر من اللقاء بشباك نظيفة للمرة الثامنة في 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال بقميص إنتر.







































وصف المباراة

في الدقيقة 2 منعت العارضة تصويبة صاروخية من دينزل دومفريس من داخل منطقة الجزاء.

ثم أصبح أرسنال مسيطرا على الكرة وفي الدقيقة 27 سدد بوكايو ساكا كرة تصدى لها يان سومر بثبات.

ثم مرت رأسية ميكيل ميرينو بجوار القائم الأيمن لمرمى إنتر في الدقيقة 29.

تراجع أداء الفريقين قليلا وفي الدقيقة 45+2 لمس مهدي طارمي مهاجم إنتر الكرة لترتطم بيد ميرينو ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

انبرى هاكان للركلة وسددها في الشباك معلنا تقدم إنتر بالهدف الأول في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول.

التركي سجل جميع ركلات الجزاء التي سددها بقميص إنتر وعددها 19 حتى الآن بنجاح.

في الشوط الثاني شارك جابريل جيسوس بدلا من ميرينو في محاولة هجومية لأرسنال للعودة في اللقاء.

ضغط أرسنال زاد في بداية الشوط الثاني، ومرت تسديدة مارتينيلي بجوار القائم لسومر في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 58 شتت دومفريس ركنية نفذها مباشرة ساكا نحو شباك إنتر من على خط المرمى.

حاول أرسنال الاستفادة من الركنيات لكن دفاع إنتر وسومر كانا في الموعد.

وفي الدقيقة 90+2 شارك مارتن أوديجارد في اللقاء بدلا من هافيرتز الذي خرج مصابا، لكن لم يقدم أي جديد لتنتهي المباراة بفوز إنتر.