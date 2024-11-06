في تجربة ميكالي الأولى.. مصر للشباب يتعادل سلبيا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر للشباب

تعادل منتخب مصر للشباب مع تنزانيا وديا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما في المباراة الأولى لـ روجيرو ميكالي.

وأقيم اللقاء على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا، فيما تأهل منتخب تنزانيا سلفا للبطولة بعدما حقق لقب دورة غرب إفريقيا.

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وخاض ميكالي اللقاء بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين.

وجاء تشكيل منتخب مصر في الشوط الأول

الحارس: حازم جمال.

الدفاع: محمد إبراهيم – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – فارس خالد.

الهجوم: حسام حسن – محمد زعلوك – عمر خضر.

فيما جاء تشكيل الشوط الثاني

الحارس: أحمد وهب.

الدفاع: أحمد عابدين - زياد خالد - محمد سمير - محمد لبيب (محمد إبراهيم).

الوسط: سيف عصام - أحمد عيد - مروان خالد.

الهجوم: أحمد شرف - عمر فتحي "عموري" - مهند محمد.

وسيطر الفراعنة على غالبية المباراة وظهروا بشكل جيد ووضح الانسجام بين الخطوط وأهدروا عددا كبيرا من الفرص المحققة بسبب عدم الدقة في اللمسة الأخيرة، في المقابل ظهرت خطورة تنزانيا بعض الوقت.

وحضر اللقاء كل من حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذي.

وتأتي تجربة منتخب الشباب بعد 3 أسابيع من ولاية ميكالى في إطار الاستعداد لخوض دورة شمال إفريقيا في الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشارك في تصفيات إفريقيا المقبلة إلى جانب مصر الدولة المستضيفة منتخبات: المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

منتخب مصر للشباب روجيرو ميكالي
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