الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي قرارات اجتماع المجلس.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مساء اليوم الأربعاء ضمن الاستعدادات للجمعية العمومية.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي عبر قناة النادي:

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نستعرض أهم ما تناوله اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب كالآتي:

- استعراض الترتيبات الخاصة للجمعية العمومية المقرر إقامتها في 28 و29 نوفمبر الجاري.

- اعتماد اسم محمود فهمي المرشح الوحيد لمنصب نائب رئيس الأهلي لخلافة الراحل العامري فاروق.

- مناقشة العديد من المقترحات التي تم تقديمها من أعضاء الجمعية العمومية طبقا للائحة النظام الأساسي.

- اعتماد التقرير المالي لعام 2023 - 2024 وبالتالي تقرير الميزانية عن نفس العام.

- إشادة محمود الخطيب بالإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي وتنظيمها الرائع لمواجهة العين في منافسات كأس إنتركونتينينتال برئاسة سعد شلبي.

الأهلي مجلس إدارة الأهلي شريف فؤاد محمود الخطيب
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