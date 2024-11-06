دوري أبطال أوروبا - خطأ مينجز الغريب يكبد أستون فيلا خسارته الأولى.. وانتصار شاختار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

تيرون مينجز - أستون فيلا

تكبد أستون فيلا أول خسارة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بخطأ غريب للغاية أمام كلوب بروج البلجيكي.

في المقابل انتصر شاختار دونتسك الأوكراني على يانج بويز السويسري محققا فوزه الأول هذا الموسم أوروبيا.

ولأول مرة يخسر أستون فيلا وكذلك لأول مرة يستقبل هدفا هذا الموسم أوروبيا.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء عن طريق هانس فانكين في الدقيقة 52.

لكن قبلها جُن جُنون الجميع، إيميليانو مارتينيز نفذ ركلة المرمى بتمريرة قصيرة لزميله تايرون مينجز.

المدافع الإنجليزي أمسك الكرة بيده على أساس تنفيذ ركلة المرمى، لكن الحكم احتسبها ركلة جزاء وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وفي فيلتنيس أرينا بألمانيا، انتصر شاختار الأوكراني بقلب الطاولة على يانج بويز السويسري.

تقدم إيمري في الدقيقة 27 بهدف للضيوف، ورد شاختار بهدفين في 10 دقائق.

فسجل أولكسندر زوبكوف هدف التعادل في الدقيقة 31 وتبعه جيوريجي سوداكوف بالهدف الثاني في الدقيقة 41.

أستون فيلا ظل خامسا برصيد 9 نقاط بالمركز الخامس في الترتيب، فيما حقق كلوب بروج الفوز الثاني له وأصبح في المركز الـ 20.

في المقابل ارتقى شاختار بفضل فوزه الأول للمركز الـ 26 برصيد 3 نقاط، فيما ظل يانج بويز في المركز الـ 35 قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

أستون فيلا شاختار دوري أبطال أوروبا
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