مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ندرس إقالة لجنة الحكام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 22:12

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة لجنة الحكام المصرية برئاسة محمد فاروق.

ويتجه اتحاد الكرة لإقالة اللجنة بالكامل بسبب شكاوى الأندية المتكررة من التحكيم.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "يدرس اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام خلال اجتماع مجلس الإدارة غدا الخميس".

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وتابع "تحدث أعضاء مجلس الإدارة عن مشاكل لجنة الحكام وتصدير المشاكل لاتحاد الكرة خاصة أنه لم يمر سوى جولة واحدة فقط من مسابقة الدوري".

ويترأس محمد فاروق لجنة الحكام المصرية، بينما إبراهيم نور الدين يتولى منصب المدير الفني للجنة الحكام.

وكانت لجنة الحكام المصرية قد كشفت حكام الجولة الثانية بالكامل من مسابقة الدوري.

ويدير طارق مجدي مواجهة الزمالك ضد سموحة مساء الجمعة المقبل.

بينما محمود ناجي يدير مواجهة الأهلي ضد زد على استاد المقاولون العرب غدا الخميس.

لجنة الحكام التحكيم محمد فاروق اتحاد الكرة إبراهيم نور الدين
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