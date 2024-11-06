انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(2) أتليتكو مدريد.. فوز في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق93 هجمة مرتدة لأتليتكو مدريد بدأت من الحارس أوبلاك مررها طويلة باليد إلى أنطوان جريزمان فمرر الأخير كرة إلى أنخل كوريا المنطلق يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

ق54 عرضية مخادعة من أشرف حكيمي في اتجاه المرمى يبعدها يان أوبلاك ببراعة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 19 جووول ناهول مولينا يسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتطمت بمدافع باريس

ق 14 جووول أووول وارين زائير إيمري يسجل الأول لباريس سان جيرمان.

ق5 عرضية ارضية من أشرف حكيمي من يمين منطقة الجزاء قابلها عثمان ديمبيلي بتسديدة من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة.

ق2 تسديدة من أشرف حكيمي لاعب باريس من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين مرت بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة