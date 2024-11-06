انتهت أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) أرسنال.. فوز النيراتزوري

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد أرسنال في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

ويحتل كلا الفريقين المركزين السابع والثامن برصيد 7 نقاط من أول 3 جولات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: عودة أوديجارد للمشاركة

ق 75: بييسك يتألق ويتصدى لتسديدة هافيرتز وكرته تخرج لركنية

ق 50: دومفريس يوقف الكرة من على خط المرمى ويمنع التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووووول أوووووووول تشالهان أوجلو يسجل الأول في منتصف المرمى من علامة الجزاء.

ق 45+2: ضربة جزاااااء لإنتر على ميكيل ميرينو

ق 25: ساكا يتوغل ويسدد كرة أرضية سريعة في يد سومر

ق 2: العارضة تمنع تصويبة صاروخية دومفريس من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

إنتر أرسنال دوري أبطال أوروبا
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