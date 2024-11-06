انتهت أبطال أوروبا - ريد ستار (2)-(5) برشلونة.. نهاية المباراة
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على ريد ستار الصربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وجمع برشلونة 6 نقاط من أول ثلاث جولات في دوري الأبطال بينما لم يحصد ريد ستار أي نقطة من ثلاث هزائم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق82 جووووول ميلسون يقلص الفارق
ق77 جوووول فيرمين لوبيز
ق55 جووووول رافينيا
ق53 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثالث
نهاية الشوط الأول
ق43 جووووول ليفاندوفسكي يتابع كرة صاروخية من القائم إلى الشباك
ق22 جوووول التعادل لريد ستار عن طريق سيلاس
ق13 جووووول إيناجو مارتينيز يسجل برأسية
ق4 هدف غير محتسب لريد ستار بسبب التسلل
انطلاق المباراة
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