في الجول يكشف تفاصيل إصابة محمود متولي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:41

كتب : هاني العوضي

محمود متولي - الاتحاد ضد فاركو

تعرض محمود متولي لاعب الاتحاد لإصابة ستحرمه من المشاركة أمام حرس الحدود.

ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة محمود متولي مدافع الاتحاد عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم.

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وكان الاتحاد قد أعلن غياب الثلاثي محمود متولي وعبد الرحمن جبنة وعمرو جمعة عن مواجهة حرس الحدود بسبب الإصابة.

وحصل محمود متولي على جائزة رجل مباراة الاتحاد وفاركو ضمن الجولة الأولى.

ويخوض محمود متولي موسمه الأول مع الاتحاد قادما من صفوف الأهلي.

الاتحاد حصل على النقاط الثلاثة في الجولة الأولى بعد فوزه على فاركو بهدف دون رد.

فيما خسر حرس الحدود أمام سموحة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة ذاتها.

محمود متولي الاتحاد
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