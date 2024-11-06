قائمة الأهلي - ظهور الساعي وكهربا أمام زد.. وغياب ثنائي الدفاع

ظهر الثنائي عمر الساعي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة زد في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب.

وشهدت القائمة غياب ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وأشرف داري بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة زد كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - عمر كمال.

الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - عمر الساعي.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود كهربا.

المستبعدون:

حمزة علاء - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد هاني - كريم الدبيس - سمير محمد - محمد عبد الله.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

وتعادل زد في الجولة الافتتاحية أمام الجونة بدون أهداف.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.