وكيل سعود عبد الحميد يرد على أنباء عودته للدوري السعودي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

نفى أحمد المعلم وكيل سعود عبد الحميد لاعب فريق روما الأنباء المنتشرة حول رحيل اللاعب والعودة إلى الدوري السعودي.

وكانت قد أشارت تقارير إلى احتمالية عودة سعود إلى الدوري السعودي مجددا في يناير المقبل.

وكشف وكيل سعود عبد الحميد عبر صحيفة اليوم السعودية: "أنباء عودة سعود للدوري السعودي غير صحيحة".

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وتابع "لا يوجد لدى اللاعب أي نية سواء حاليا أو في المستقبل القريب للعودة إلى الدوري".

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته "يرتبط سعود بعقد ساري مع روما حتى صيف 2028 وينوي استكمال رحلته الأوروبية حتى النهاية".

ويرتدي سعود القميص رقم 12 مع الذئاب.

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو.

ويشغل سعود عبد الحميد مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 25 عاما.

ولعب سعود عبد الحميد مباراتين فقط بقميص روما بإجمالي 84 دقيقة.

وخاض سعود المباراتين في الدوري الأوروبي.

روما الهلال سعود عبد الحميد
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