كرة سلة - محترف الزمالك الجديد يتنتظم في تدريباته

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:27

كتب : إبراهيم رمضان

كايل فيناليس - الزمالك - كرة سلة

انتظم المحترف البورتوريكي كايل فيناليس لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية الفريق.

واصل الزمالك تحضيراته اليوم الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بناء على طلب وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - محترف الزمالك الجديد يتنتظم في تدريباته كرة سلة - تعديل موعد سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج كرة سلة - مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل السوبر المصري البحريني كرة سلة - الكشف عن مباريات ثمن نهائي رجال وسيدات دوري المرتبط

ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت أخر تجاربه في الدوري البورتوريكي.

ويلعب فيناليس في مركز "بوينت جارد" وهو صانع الألعاب في كرة السلة.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك عن نجاحه في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأولى من BAL قبل أن يخسر بنصف نهائي النسخة الثانية ويحصل على المركز الثالث.

كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
هيثم السعيد يكشف كيف تحول من عضو مجلس إدارة الزمالك إلى لاعب سلة الأهلي كرة سلة - الكشف عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لكأس السوبر المصري البحريني كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري كرة طائرة - الكشف عن مجموعات ومواعيد رجال الأهلي وسيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة سلة - تعديل موعد سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج كرة سلة - مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل السوبر المصري البحريني كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب مصر لوديتي اليابان.. وغياب إبراهيم المصري كرة سلة - الكشف عن مباريات ثمن نهائي رجال وسيدات دوري المرتبط
أخر الأخبار
الريان والوكرة يعلنان.. انضمام تريزيجيه وحمدي فتحي لمنتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا 14 دقيقة | الكرة المصرية
روبن نيفيز يثير مخاوف جيسوس في الهلال 29 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة إنجلترا - انضمام لاعب ليفربول.. واستدعاء أول لثنائي دفاعي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) حرس الحدود.. جووول الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) طلائع الجيش.. هجوم متواصل ساعة | الدوري المصري
قائمة سموحة - الوادي وصابر أمام الزمالك.. وغياب بركات حجاج ساعة | الدوري المصري
ديفيد ألابا يقترب من العودة لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 2 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 3 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل 4 الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي