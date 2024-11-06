التشكيل - ديمبيلي وأسينسيو أساسيان مع سان جيرمان.. وخماسي دفاعي لـ أتليتكو مدريد

مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(0) أتليتكو مدريد.. حكيمي يهدر الأول

مباشر أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) أرسنال.. العاراااضة تمنع الأول

مباشر أبطال أوروبا - ريد ستار (0)-(0) برشلونة.. هدف غير محتسب

التشكيل - 5 تغييرات في إنتر.. وثلاثي في هجوم أرسنال