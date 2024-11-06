التشكيل - ديمبيلي وأسينسيو أساسيان مع سان جيرمان.. وخماسي دفاعي لـ أتليتكو مدريد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - باريس سان جيرمان ضد جيرونا

دفع لويس أنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بالثنائي ماركو أسينسيو وعثمان ديمبيلي في هجوم الفريق الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

أما أتليتكو مدريد فدفع بخمسة لاعبين في الدفاع.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باشو – نونو مينديز.

الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – برادلي باركولا.

بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: جيوليانو سيموني - كليمينت لينجليه - ناهول مولينا – أكسيل فيتسل - جافي جالان.

الوسط: كونور جالاجر – رودريجو دي بول – بابلو باريوس.

الهجوم: أنطوان جريزمان – خوليان ألفاريز.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع والعشرين برصيد 4 نقاط بينما أتليتكو مدريد جمع 3 نقاط.

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