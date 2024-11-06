التشكيل - 5 تغييرات في إنتر.. وثلاثي في هجوم أرسنال

أجرى سيموني إنزاجي 5 تغييرات على تشكيل فريقه ضد أرسنال في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

ويبدأ يان بيسيك ودافيدي فرايتسي وبيوتر زيلينسكي وماتيو دارميان ومهدي طارمي في التشكيل الأساسي للنيراتزوري.

وكان الخماسي: أليساندرو باستوني وفيدريكو ديماركو وهنريك ميختاريان ونيكولو باريلا وماركوس تورام قد شارك أساسيا في الفوز على فينتسيا 1-0 في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

في المقابل يبدأ بن وايت كظهير أيمن كأساسي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته كبديل ضد نيوكاسل.

ويعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على كل من بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابريل مارتينيلي.

وجاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنيامين بافار – ستيفن دي فري – يان بيسيك

الوسط: دينزل دومفريس – دافيدي فرايتسي – هاكان تشالهان أوجلو – بيوتر زيلينسكي – ماتيو دارميان

الهجوم: مهدي طارمي – لاوتارو مارتينيز

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – جابريل ماجاليس – ويليام ساليبا – بن وايت

الوسط: ميكيل ميرينو – توماس بارتي – كاي هافيرتز

الهجوم: جابريل مارتينيلي – لياندرو تروسار – بوكايو ساكا

ويحتل كلا الفريقين المركزين السابع والثامن برصيد 7 نقاط من أول 3 جولات.