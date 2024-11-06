تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي أمام ريد ستار.. وأولمو على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
يبدأ فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني أمام ريد ستار الصربي.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
ويحل برشلونة ضيفا على ريد ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وجمع برشلونة 6 نقاط من أول ثلاث جولات في دوري الأبطال بينما لم يحصد ريد ستار أي نقطة من ثلاث هزائم.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا
الدفاع: جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جول كوندي.
الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - بيدري
الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
وخسر برشلونة في المباراة الافتتاحية أمام موناكو قبل أن يتغلب على يانج بويز وبايرن ميونيخ على التوالي.
بينما خسر ريد ستار الصربي أمام كل من بنفيكا وإنتر وموناكو على الترتيب.
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