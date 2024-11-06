تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي أمام ريد ستار.. وأولمو على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

بيدري وفرينكي دي يونج

يبدأ فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني أمام ريد ستار الصربي.

ويحل برشلونة ضيفا على ريد ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجمع برشلونة 6 نقاط من أول ثلاث جولات في دوري الأبطال بينما لم يحصد ريد ستار أي نقطة من ثلاث هزائم.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جول كوندي.

الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

وخسر برشلونة في المباراة الافتتاحية أمام موناكو قبل أن يتغلب على يانج بويز وبايرن ميونيخ على التوالي.

بينما خسر ريد ستار الصربي أمام كل من بنفيكا وإنتر وموناكو على الترتيب.

دوري أبطال أوروبا برشلونة فرينكي دي يونج
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