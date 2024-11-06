كرة سلة - تعديل موعد سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد مباراة نهائي كأس السوبر للسيدات.

ويقام السوبر المصري للسيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج في أولى ألقاب الموسم الجديد.

وقرر الاتحاد المصري برئاسة مجدي أبو فريخة إقامة نهائي سوبر السيدات يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام السادسة مساء قبل أن يتم تعديل الموعد لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصد فريق سيدات الأهلي لقب السوبر المصري الموسم الماضي في 2023.

وتوجت سيدات الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب سبورتنج في 2023.

وحققت سيدات الأهلي لقب تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي أقيمت في تنزانيا لتحسمن تأهلهن إلى بطولة إفريقيا للأندية في السنغال بديسمبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وحقق سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات آخر نسختين.