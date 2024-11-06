محمود متولي يغيب عن الاتحاد أمام حرس الحدود بسبب الإصابة
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 20:39
كتب : هاني العوضي
سيغيب محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري عن مباراة فريقه ضد حرس الحدود بسبب الإصابة.
محمود متولي
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
وأعلن الاتحاد غياب الثلاثي: محمود متولي وعبد الرحمن جبنة وعمرو جمعة بسبب الإصابة.
وحصل محمود متولي على جائزة رجل مباراة الاتحاد وفاركو ضمن الجولة الأولى.
ويخوض محمود متولي موسمه الأول مع الاتحاد قادما من صفوف الأهلي.
وجاءت قائمة الاتحاد لمباراة حرس الحدود كالتالي:
الاتحاد حصل على النقاط الثلاثة في الجولة الأولى بعد فوزه على فاركو بهدف دون رد.
فيما خسر حرس الحدود امام سموحة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة ذاتها.
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