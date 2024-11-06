تأجيل مباراة جديدة لـ فالنسيا بسبب إعصار دانا

أعلن نادي فالنسيا تأجيل مباراته ضد إسبانيول في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وستكون تلك ثالث مباراة تتأجل لفالنسيا ضمن تأجيلات عديدة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية بسبب إعصار دانا الذي راح ضحيته 200 شخص.

وكشف النادي في بيانه تأجيل المباراة التي كان مقررا إقامتها يوم 9 نوفمبر الجاري على ملعب إسبانيول.

وسيتم تحديد موعد لاحق للمباراة بين الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية.

Comunicado oficial | Aplazamiento del partido ante el @RCDEspanyol El @valenciacf ha recibido, por parte de la @rfef, la confirmación oficial del aplazamiento del partido de la jornada 13 de @LaLiga, previsto para el sábado 9 de noviembre en el RCDE Stadium a las 18:30h. La… pic.twitter.com/Swuh1sbx3u — Valencia CF (@valenciacf) November 6, 2024

وتأجلت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بداية هذا الأسبوع في الدوري الإسباني ومن قبلها مباراة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا ضد بارلا إسكويلا في الدور الأول يوم الأربعاء الماضي.

كما تأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وسبق أن أعلن كلا من ريال مدريد وأتليتكو مدريد عن التبرع لضحايا الإعصار ودعم المتضررين من إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان يوم الاثنين: "يتم الآن نقل 55 طنا من المساعدات التي تبرع بها جماهير فريقنا يوم الأحد في 6 شاحنات، وحافلة الفريق الأول، وحافلة تابعة للمؤسسة الخيرية بالنادي، إلى المناطق المحيطة بأوتييل وبايبورتا".

فيما أعلن ريال مدريد تبرعه بمبلغ مليون يورو لدعم المتضررين.