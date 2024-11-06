تأجيل مباراة جديدة لـ فالنسيا بسبب إعصار دانا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا تأجيل مباراته ضد إسبانيول في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وستكون تلك ثالث مباراة تتأجل لفالنسيا ضمن تأجيلات عديدة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية بسبب إعصار دانا الذي راح ضحيته 200 شخص.

وكشف النادي في بيانه تأجيل المباراة التي كان مقررا إقامتها يوم 9 نوفمبر الجاري على ملعب إسبانيول.

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وسيتم تحديد موعد لاحق للمباراة بين الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية.

وتأجلت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بداية هذا الأسبوع في الدوري الإسباني ومن قبلها مباراة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا ضد بارلا إسكويلا في الدور الأول يوم الأربعاء الماضي.

كما تأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وسبق أن أعلن كلا من ريال مدريد وأتليتكو مدريد عن التبرع لضحايا الإعصار ودعم المتضررين من إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان يوم الاثنين: "يتم الآن نقل 55 طنا من المساعدات التي تبرع بها جماهير فريقنا يوم الأحد في 6 شاحنات، وحافلة الفريق الأول، وحافلة تابعة للمؤسسة الخيرية بالنادي، إلى المناطق المحيطة بأوتييل وبايبورتا".

فيما أعلن ريال مدريد تبرعه بمبلغ مليون يورو لدعم المتضررين.

فالنسيا الدوري الإسباني إسبانيول
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