الهلال يعلن آخر تطورات إصابة روبن نيفيز

أعلن نادي الهلال السعودي آخر تطورات إصابة نجمه البرتغالي روبن نيفيز.

وأجرى نيفيز فحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة في الركبة.

وكشف الهلال عن سافر نيفيز إلى فنلندا غدا الخميس للاطمئنان على موضع إصابته تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه.

وأوضح الهلال في وقت سابق أن نيفيز يعاني من الإصابة في الركبة وتتراوح مدة غيابه بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

النجم البرتغالي لعب مع الهلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

وبشكل لعب خاض نيفيز مع الهلال 59 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج لاعب ولفرهامبتون السابق بـ 4 ألقاب مع نادي الهلال الذي انضم إليه بداية الموسم المنصرم.