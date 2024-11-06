الهلال يعلن آخر تطورات إصابة روبن نيفيز

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال ضد الوداد

أعلن نادي الهلال السعودي آخر تطورات إصابة نجمه البرتغالي روبن نيفيز.

وأجرى نيفيز فحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة في الركبة.

وكشف الهلال عن سافر نيفيز إلى فنلندا غدا الخميس للاطمئنان على موضع إصابته تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه.

أخبار متعلقة:
الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه تقرير برازيلي: الهلال يدرس إنهاء عقد نيمار في يناير لجنة الانضباط السعودية تغرم الهلال وكانسيلو بسبب ما حدث أمام النصر مدرب الهلال يوضح طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه

وأوضح الهلال في وقت سابق أن نيفيز يعاني من الإصابة في الركبة وتتراوح مدة غيابه بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

Image

النجم البرتغالي لعب مع الهلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

وبشكل لعب خاض نيفيز مع الهلال 59 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج لاعب ولفرهامبتون السابق بـ 4 ألقاب مع نادي الهلال الذي انضم إليه بداية الموسم المنصرم.

الهلال السعودي روبن نيفيز
نرشح لكم
وكيل سعود عبد الحميد يرد على أنباء عودته للدوري السعودي مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة ترشيحه لتدريب الاتفاق مصدر من الاتفاق لـ في الجول: جوميز عُرض علينا.. لكننا لم نحسم مصير جيرارد الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه عودة القائد.. رينار يعلن قائمته الأولى مع السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 الشرق الأوسط: جوميز مرشح لخلافة جيرارد في تدريب الاتفاق تقرير برازيلي: الهلال يدرس إنهاء عقد نيمار في يناير حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة
أخر الأخبار
كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا 59 دقيقة | رياضة نسائية
جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي ساعة | الدوري المصري
محامي محمد عادل: تقدمنا بعدة بلاغات ضد هؤلاء.. والتسجيل الصوتي مزور ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
"فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات ساعة | الدوري المصري
من مليوني يورو لـ 819 ألف.. عمرو أدهم يكشف التسلل الزمني لتغريم الزمالك في قضية باتشيكو ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل ساعة | الدوري المصري
مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا