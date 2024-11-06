مدير زد التنفيذي لـ في الجول: ما فعلناه مع الزمالك حدث مع الأهلي وبيراميدز.. وهذا طموحنا الموسم الحالي

تواجد فريق زد في الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى وتألق بشكل لافت.

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز السابع بمسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط فقط عن المركز الثالث، كما حسم وصافة كأس مصر.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد للحديث عن طموحات الفريق في الموسم الجديد وسر رفض بيع اللاعبين لأندية القمة.

وكل ما يلي على لسان أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد لـ FilGoal.com:

الموسم الماضي

‎"بالنسبة لنا لم نكن منافسين للأهلي والزمالك وبيراميدز الموسم الماضي، نعمل بشكل علمي إلى حد كبير وتحليلاتنا قبل الموسم كانت التواجد في المراكز من السابع إلى العاشر وبالفعل أنهينا في المركز السابع".

‎"بالرغم من ذلك إذا حققنا انتصارين فقط كان زد سينهي في المركز الثالث وهو إنجاز كبير".

‎"في عرف كرة القدم الموسم الماضي كان سهلا لأن أغلب الأندية لا تعرف زد على العكس الموسم الحالي كل فريق سيعمل حساب مواجهتك".

‎"زد كان قريبا من التتويج بكأس مصر وقدّم شوط أول أكثر من رائع أمام بيراميدز وخسر في الدقائق الأخيرة، وأعتقد أنها لم تكن لتصبح مفاجأة حال حصد اللقب نتيجة ما ظهر من الفريق طوال الموسم".

‎"هدفنا الموسم الحالي التواجد في المربع الذهبي بالدوري، لكن الموسم الحالي مشكلته أنه أشبه بنظام الكؤوس والدور الأول مهم جدا للتواجد في الـ 9 مراكز الأولى للمنافسة على المراكز الأولى".

‎"الدوري الموسم الحالي من الوارد ألا يعكس الشكل الحقيقي للفرق، ربما فريق يُنهي الدور الأول في أول 9 مراكز لكن في الدور الثاني يظهر بشكل مختلف، لكن الهدف من الموسم الحالي هو نهاية الموسم في معاده الطبيعي".

‎"الموسم الماضي انتهى يوم 31 أغسطس وهو يوم نهاية سوق الانتقالات في العالم، ويتسبب ذلك في مشاكل للأندية مع فيفا بسبب عدم قدرتها على بيع اللاعبين في تلك الفترة".

‎"نتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعي وألا يتم تغيير الرأي والنظام بعد تطبيقه، لأن ما يحدث في الاجتماعات يتغير أحيانا".

نادي زد ومشروع الناشئين

‎"بدأنا مشروع زد بشكل شبابي واعتمدنا على قطاع الناشئين واستهدفنا أن يخرج من قطاع الناشئين لاعبين للفريق الأول مثلما كان يحدث دائما في كافة الفرق وهذا ما حدث معي بشكل شخصي وقت تصعيدي عندما كانت لاعبا مع الزمالك".

‎"إذا تحدثنا عن الاستثمار الرياضي فالأمر الوحيد الذي يوازن ميزانية النادي هو قطاع الناشئين عن طريق بيع لاعبين وتقليل الشراء، لكن أسباب الأزمة الحالية هي خطأ في التقييم مما يرفع الأسعار".

‎"نهتم بقطاع الناشئين وليس فقط على المستوى الرياضي ونهتم بالتعليم لأن أبرز أسباب عودة أي محترف مصري من الخارج عدم تعليمه بشكل جيد، مع وجود نموذج استثنائي مثل محمد صلاح الذي لا يهتم بأي شيء سوى أدائه في الملعب ونعمل على استنساخ ذلك النموذج مع ناشئينا لتقوية عقليتهم".

‎"عُرض علينا الكثير من اللاعبين أعمارهم 32 أو 33 عاما بأرقام كبيرة ولكن هذه ليست سياستنا، وأبرمنا عدد من الصفقات للاعبين شباب من عمر 20 إلى 26 عاما".

‎"لدينا عدد كبير من اللاعبين في منتخبات الشباب والناشئين وأرى أن ذلك نجاح لفريق زد".

‎"كانت لدينا فرصة لبيع 5 لاعبين في سوق الانتقالات بثمن تأسيس الفريق بالكامل لكن هدفنا كان الحفاظ على قوام الفريق وما تم بنائه في الموسم الماضي".

‎"عمر خضر مواليد 2006 وبخلافه خرج 5 لاعبين للبرتغال وإسبانيا لقضاء معايشات وأرى أن هناك ثلاثة لاعبين يمكنهم الاحتراف في الفترة المقبلة".

‎"لا نتعنت مع أي لاعب شاب حال وجود عرض احتراف، ومن يفهم كرة القدم يعلم أن عملية البيع الأولى ليست الأهم ولكن الانتقال الثاني والثالث بسبب نسب البيع".

‎"البعض تحدث عن بيع عمر خضر إلى أستون فيلا مقابل 3 ملايين دولار، هذا غير صحيح بالتأكيد لعدم وجود نادي يرغب في شراء لاعبين في سن صغير على مستوى العالم بتلك القيمة".

‎"عمر خضر يسير بصورة جيدة ويلعب مع فريقه والفريق الأكبر من سنه وهذا نجاح له ولنا ولنادي الزمالك الذي اكتشفه في البداية، وأتمنى ألا تتعنت الأندية في بيع اللاعبين الناشئين".

‎مشروع التعليم

‎"بدأنا مشروع منذ موسمين لمواليد 2009 و2010 والهدف من المشروع دراسة اللغة الإنجليزية وأمور حياتية تمنحهم خبرات ومهارات مختلفة تجعله يعتمد على نفس ويتجاوز صدمة التواجد بمفرده عند الاحتراف".

‎"أتمنى عمل مدرسة متخصصة للرياضيين، الهدف منها تأسيس اللاعبين منذ مرحلة الناشئين فإذا كان هناك قطاع يضم 300 لاعب ظهر منهم 20 أو حتى 50 فاستفدنا من تعليم البقية في كثير من المجالات التي بها قصور في مصر".

‎"لدينا قصور في مجال الطب النفسي في الرياضة وتحليل الأداء ونستفيد وقتها من هؤلاء بعد دراستهم منذ الصغر، الآن عندما نتحدث عن طبيب نفسي للاعبين يتم السخرية من الأمر".

‎مواجهة الأهلي

‎"مباراة الأهلي غدا الخميس ستكون صعبة جدا، لكن أداء فريقك يشجعك فقبل الموسم الماضي تحدثنا عن صعوبة مواجهة الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، وحققنا نتائج طيبة مع الجميع".

‎"الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف، نتيجة كبيرة جدا لكنها لا تعكس أداء الفريقين خاصة في الشوط الأول، لكن هذا الدوري مختلف".

‎"طالما نستهدف التواجد في المربع الذهبي فعلينا تحقيق نتائج إيجابية مع فرق القمة وهذا ما سيميزك عن بقية الفرق، وأتوقع أن تكون مواجهة الأهلي ممتعة".

‎"استمرار نظام الدوري؟ ربما يكون ممتع للجماهير لكنه غير عادل بالنسبة لحجم استثمارات الفرق، ولازلت عند رأيي أتمنى أن يستمر الموسم الحالي بنفس الصورة بعد موافقة الجميع على التضحية".

‎"كنت أعمل في اتحاد الكرة وقرار الموسم الاستثنائي تأخر منذ الموسم التالي لدوري كورونا، تقدمنا بطلب لوزير الرياضة بعدم استكمال الدوري لأن الموسم التالي سيبدأ في شهر 12 وطلبنا بعدها إقامة موسم استثنائي وتم الاتفاق على ذلك، لكن بعد رحيل اللجنة الخماسية تغير كل شيء".

‎"شكل الموسم الحالي جيد والتنافسية كبيرة، لكن هذا ليس العامل الوحيد، فعلى سبيل المثال يمكننا تقليل عدد الأندية إلى 16 ويكون التنافس أكبر أو رفع مكافآت الدوري والكأس أو بيع مباريات أو توفير رعاة، لذلك شكل المسابقة ليس الأمر الوحيد الذي يصنع التنافسية".

‎"تلك القرارات تؤثر على الأندية الشعبية ووضعها الحالي، فلنفترض رحيل رؤساء بعض النوادي التي كانت تعاني ماليا حتى تواجد الرؤوساء الحاليين فمن سيدافع عنها، لذلك يجب تطوير المسابقة من أجل توفير الميزانية التي تسمح باستقرار الأندية".

‎"وفقا لقرارات الرابطة الدوري الموسم المقبل سيضم 19 ناديا وحتى الآن لا أعلم كيف سيتم تنفيذ القرار؟".

‎"ما قيل لنا وتم إعلانه للجميع بهبوط فريقين من الدوري وصعود 3، وأتمنى أن يستمر القرار للنهاية ثم شرح ماذا سيحدث الموسم الماضي".

‎سوق الانتقالات

‎"تعرضنا لهجوم شديد من جماهير الزمالك بسبب رفض بيع لاعب من زد، وخرج بعض المسؤولين يتحدثون عن رفض أندية بعينها بيع لاعبين للزمالك، وسؤالي هنا هل شاهدتمونا نبيع لناد آخر؟ أم أنه قرار مجلس إدارة على الجميع".

‎"كان هناك مفاوضات قوية لبيع 5 لاعبين وهم مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل داخل مصر بينما الثنائي مصطفى سعد ومصطفى العش عروض خارجية".

‎"إذا وافقنا على بيع اللاعبين الخمسة كنا سنحصل على 280 مليون جنيه، زيكو بمفرده تلقى عرضا ضخما، إذا كنا نبحث عن الاستثمار فقط كنا وافقنا على تلك العروض ولكن قرار النادي كان الحفاظ على الفريق وما تم بنائه الموسم الماضي لا نريد صعود وهبوط في مستوى الفريق بشكل متباين كل موسم لأن ذلك يضر مشروعنا".

‎"رغبة أندية القمة في ضم لاعبينا يؤكد لنا سيرنا على الطريق الصحيح، نادي بيراميدز أكثر من طلب ضم زيكو ثم الزمالك ومن بعدهما الأهلي في النهاية، وأيضا البانوبي ثم محمد إسماعيل طلبه الأهلي والزمالك".

‎"ما فعلناه مع الزمالك فعلناه مع الأهلي وأيضا مع بيراميدز لم يخرج أي لاعب، لذلك لا أعلم سر الهجوم، أسهل شيء التصريح أن هناك أندية ترفض بيع لاعبين للزمالك لكن هل وجدتني رفضت الزمالك ثم اخترت الأهلي؟ ونحن لا نرغب في الرد".

‎"الكرة في مصر أهلي وزمالك، ربما يكون ضغط من الجماهير ونتفهم ذلك، وإذا قررنا بيع لاعب سننظر لأفضل عرض فإذا تلقينا عرضا مقابل 5 من نادي و10 من نادي آخر سننتظر لمصلحة زد".

‎"نظام الإعارات الجديد تسبب في ترك الأهلي والزمالك للاعبين وهذا دفعنا للتعاقد مع لاعبين منهم، البعض تحدث عن قلة المقابل المادي من زد، هل توجد قوة شرائية ورغبة لأندية أخرى في من تعاقدنا معهم؟".

‎"تعاقدنا مع ثنائي الزمالك الشاب مقابل 12 مليون وخرجت أصوات في مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر الأمر ولماذا تساعدوهم وبيع بسعر قليل، هل هذا سعر قليل؟ نحن في السوق ونعلم كل شيء".

‎"حتى لا أنكر حق أحد، النادي الأهلي أكثر من ساعد زد بكل صراحة، في سنة الفريق الأولى بالدوري طلبنا لاعبين من الكثير من الأندية والأهلي لم يرفض طلبنا نهائيا".

‎"زد تعاقد مع علي لطفي قبل ظهور مصطفى شوبير بهذا الشكل، بجانب ضم شادي حسين ومصطفى سعد ورأفت خليل ونجحنا في تكوين الفريق الذي نريده".

‎"أولوية البيع للأهلي بسبب مساعدته لنا؟ ربما توضع في الاعتبار ولكن إذا عرض الأهلي 5 ونادي آخر 10 فسيكون هدفنا تقريب الرقم أو البيع للعرض المناسب لنادي زد".

‎مجدي عبد العاطي

‎"أرى أن تجربته جيدة جدا وهو من المدربين الرائعين وله أكثر من تجربة بصعود من الدرجة الثانية مثل أسوان وفاركو".

‎"الدرجة الثانية لها مدربينها مثل سيد عيد الذي يملك الخبرات مثلما فعل مع النصر أكثر من مرة وبتروجت، ورأينا أن مجدي عبد العاطي يمتلك تلك الخبرة".

‎"مجدي عبد العاطي طموح جدا ويسعى للتطور دائما، ونقطة الاختلاف بيني وبينه هي رغبتي في تصعيد عدد من الناشئين لخوض المباريات لكن كل موسم نتفاجأ بأمور تغير من الخطة".

‎"في الدرجة الثانية قرر عدم الاعتماد على عدد كبير من الناشئين بسبب الخوف من اختلاف النظام في الموسم التالي وضرورة الصعود، أما الموسم الماضي فكان الأول في الدوري وله رهبته لذلك اعتمد على أصحاب الخبرات وبعد الاستقرار في جدول الدوري دفع بأكثر من لاعب شاب، وحاليا الدور الأول أصبح صعبا للتواجد بين أول 9 فرق".

‎"أرى أن مجدي عبد العاطي صنع حالة مع زد وعندما تأتي فرصة للدفع بالناشئين سيفعل ذلك، وطالما يسير بفلسفة النادي وصنع هوية للفريق".

‎"كنا قريبين من حصد لقب الكأس وخسرنا في الدقيقة 88 بخطأ وربما هو ليس خطأ هي رغبة من المدافع في ضرب الكرة بمهاجم المنافس لكنها خرجت لركنية، وهذا خطأ غير مقصود ويحدث في كرة القدم".

‎الكرة النسائية

‎"سياستنا مثل فريق الرجال السير خطوة بخطوة، أرى أن فريقنا الحالي جيد جدا في منافسات السيدات، أسسنا أكاديميتين لمساعدة الفريق الأول".

‎"تأسيس الأهلي والزمالك لفرق سيدات رفع من القوة الشرائية للاعبات، وهدفنا التركيز مع الأكاديمية لاكتشاف لاعبات لصالح الفريق خاصة أن عدد اللاعبات قليل مقارنة بالرجال".

‎"هناك لاعبات تلعب كرة القدم حتى سن معين، لدينا لاعبة جددت تعاقدها وبعد أقل من سنة طلبت إنهاء التعاقد من أجل العمل، لدينا علياء الزنوكي تفكر أيضا في اعتزال كرة القدم للاهتمام بتربية ابنتها".

‎"سندعم فرق السيدات عن طريق أكاديميتي النادي في أكتوبر والتجمع، ونسير على نفس خطى فرق الرجال نعتمد على الناشئات من أجل الاستمرار لأطول فترة مع فريق زد".