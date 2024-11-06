بسبب سوء النتائج.. العين يعلن إقالة كريسبو

أعلن نادي العين الإماراتي إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكانت هناك مطالبات بإقالة كريسبو بسبب تراجع المستوى الفني قبل أن يخسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل لتتعالى المطالبات برحيله.

ولم يمر أقل من أسبوع قبل أن يتعرض لخسارة قوية أمام النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكشف نادي العين عن نيته إعلان اسم المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية.

وجاء بيان نادي العين كالآتي:

"توصل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".

"وتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للجهاز الفني على احترافية العمل وجهودهم مع الفريق منذ توليهم المهمة والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوي، إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم".

"ويؤكد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".

وتعرض العين تحت قيادة هيرنان كريسبو منذ انطلاق شهر أكتوبر لخمس هزائم مختلفة.

وخسر العين أمام كل من الغرافة والهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.

كما خسر أمام الوحدة في الدوري الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال خسر العين من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

ولعب العين تحت قيادة كريسبو 47 في تحقيق الفوز بـ 23 مباراة والتعادل 6 مرات والخسارة 18 مرة.

وتوج العين تحت قيادة كريسبو بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.