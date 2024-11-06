أونانا: أموريم يلعب بنظام مختلف مع سبورتنج لشبونة ولكن

يرى أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن فريقه قادر على التأقلم من النظام الذي سيلعب به البرتغالي روبن أموريم.

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين أموريم مدربا للفريق بداية من فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال أونانا في تصريحات نقلتها سكاس سبورتس: "نعم شاهدت مباراة سبورتنج لشبونة أمام مانشستر سيتي، لقد حقق انتصارا كبيرا".

وأضاف الحارس الكاميروني "إنهم يلعبون بنظام مختلف تحت قيادة أموريم، ولكننا (مانشستر يونايتد) قادرون على التأقلم ".

وحقق سبورتنج لشبونة بقيادة أموريم فوزا عريضا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف سبورتنج لشبونة: فيكتور جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) وماكس أراخو.

بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وأهدر إرلينج هالاند ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم سبورتنج 3-1.

الفوز رفع رصيد سبورتنج لشبونة للنقطة العاشرة خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط في المركز السادس.