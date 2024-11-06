مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة ترشيحه لتدريب الاتفاق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 19:18

كتب : Filgoal Team

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

كشف مصدر مقرب من جوزيه جوميز مدرب الزمالك حقيقة ترشيحه لخلاقة ستيفان جيرارد في تدريب الاتفاق السعودي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد أشارت إلى أن جوميز ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جوميز علم أنه ضمن المرشحين لتدريب الاتفاق ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي من قبل النادي السعودي".

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وواصل "جوميز مرتبط بعقد مع الزمالك وعندما علم بتلك الأخبار قال إنه لا يشغل باله بها ويركز فقط على عمله مع الزمالك وحتى لم يتحدث أي شخص معه للموافقة أو الرفض".

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

ويحتل الاتفاق المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة.

جوميز سبق له العمل مع التعاون في مرتين، كما سبق له تولي تدريب أهلي جدة وحصل معه كأس السوبر السعودي.

ومع الزمالك خاض جوميز 42 مباراة وفاز في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

وتوج جوزيه جوميز مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

جوزيه جوميز الزمالك
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