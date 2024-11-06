مصدر من الاتفاق لـ في الجول: جوميز عُرض علينا.. لكننا لم نحسم مصير جيرارد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 19:05

كتب : محمد عبد العظيم

جوزيه جوميز - بعثة الزمالك

كشف مصدر من نادي الاتفاق السعودي حقيقة التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لتولي تدريبه.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن جوميز ضمن المرشحين لخلافة جيرارد الذي يدرس الاتفاق التخلي عن خدماته.

وقال مصدر من نادي الاتفاق لـFilGoal.com: "جوزيه جوميز؟ لدينا ستيفن جيرارد، المدرب الإنجليزي لم يرحل حتى الآن ومستقبله مازال محل الدراسة".

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وأوضح "تم عرض جوميز بالفعل مؤخرا رفقة مدرب برتغالي آخر وهو بيدرو إيمانويل ولكن مجرد ترشيحات لم نتخذ حولها أي خطوات لأننا بالفعل لدينا مدرب لم نقرر بعد أي شئ حول مستقبله".

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

ويحتل الاتفاق المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة.

جوميز سبق له العمل مع التعاون في مرتين، كما سبق له تولي تدريب أهلي جدة وحصل معه كأس السوبر السعودي.

ومع الزمالك خاض جوميز 42 مباراة وفاز في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

وتوج جوزيه جوميز مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

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