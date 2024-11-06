التشكيل - التجربة الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر لمواجهة تنزانيا الودية

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الذي يلتقي بعد قليل ضد تنزانيا.

ويلعب منتخب مصر مع تنزانيا في مباراة ودية ستكون هي التجربة الأولى لروجيرو ميكالي مدرب الشباب الجديد.

ويشهد التشكيل تواجد عمر خضر مهاجم أستون فيلا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: حازم جمال.

الدفاع: محمد إبراهيم – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – فارس خالد.

الهجوم: حسام حسن – محمد زعلوك – عمر خضر.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق التصفيات يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وتضم تصفيات شمال إفريقيا كل من منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا وحلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.

بجانب كل من خالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد إيهاب الإداريي، وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات.