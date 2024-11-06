الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكشف الهلال عبر موقعه الرسمي تعرض نيمار للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

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وأوضح النادي السعودي أن نيمار سيخضع لبرنامج تأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

لا يتوفر وصف.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وانضم نيمار لصفوف الهلال بداية موسم 2023-2024 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض نيمار 7 مباريات بقميص الهلال وسجل هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

نيمار الهلال السعودي
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