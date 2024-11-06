الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

نيمار النادي : الهلال الهلال

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكشف الهلال عبر موقعه الرسمي تعرض نيمار للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح النادي السعودي أن نيمار سيخضع لبرنامج تأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وانضم نيمار لصفوف الهلال بداية موسم 2023-2024 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض نيمار 7 مباريات بقميص الهلال وسجل هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.