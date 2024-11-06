ماركا: راؤول وسولاري بديلان محتملان لـ أنشيلوتي حال رحيله

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن استمرار وجود ثقة من قبل إدارة ريال مدريد في كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة من سوء النتائج بعد الخسارة من برشلونة وميلان بشكل متتالي.

وفقا لماركا فإن ريال مدريد يرى أن أنشيلوتي لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة الفريق وهو القادر على تحسين النتائج بعد البداية السيئة للموسم.

وترى الإدارة أنه ربما العمل الذي قام به النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لم يكن كافيا بعد رحيل توني كروس وناتشو فيرنانديو وخوسيلو والتعاقد مع كيليان مبابي وإندريك.

وعلى الرغم من ثقة الإدارة في أنشيلوتي إلى أنها قد وضعت بديلان محتملان للمدرب الإيطالي في حالة استمرت النتائج السيئة.

وتضع الإدارة كل من سانتياجو سولاري المدرب الأسبق للفريق وراؤول جونزاليس مدرب الفريق الثاني كبديلان محتملان.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر مع وجود مباراة مؤجلة للأبيض.

كما يحتل الفريق المركز الـ 17 بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.