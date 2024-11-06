ماركا: راؤول وسولاري بديلان محتملان لـ أنشيلوتي حال رحيله

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

راؤول جونزاليس وسانتياجو سولاري

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن استمرار وجود ثقة من قبل إدارة ريال مدريد في كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة من سوء النتائج بعد الخسارة من برشلونة وميلان بشكل متتالي.

وفقا لماركا فإن ريال مدريد يرى أن أنشيلوتي لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة الفريق وهو القادر على تحسين النتائج بعد البداية السيئة للموسم.

أخبار متعلقة:
لتعويض كارباخال.. ريال مدريد يسجل لاعب من الشباب في قائمة دوري أبطال أوروبا ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بالتواء في الكاحل لونين: لا نشعر بالتوتر في ريال مدريد.. وعلينا أن نعود سريعا فونسيكا: سجلنا 3 أهداف عالية الجودة في ريال مدريد

وترى الإدارة أنه ربما العمل الذي قام به النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لم يكن كافيا بعد رحيل توني كروس وناتشو فيرنانديو وخوسيلو والتعاقد مع كيليان مبابي وإندريك.

وعلى الرغم من ثقة الإدارة في أنشيلوتي إلى أنها قد وضعت بديلان محتملان للمدرب الإيطالي في حالة استمرت النتائج السيئة.

وتضع الإدارة كل من سانتياجو سولاري المدرب الأسبق للفريق وراؤول جونزاليس مدرب الفريق الثاني كبديلان محتملان.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر مع وجود مباراة مؤجلة للأبيض.

كما يحتل الفريق المركز الـ 17 بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

ريال مدريد راؤول جونزاليس سانتياجو سولاري
نرشح لكم
تأجيل مباراة جديدة لـ فالنسيا بسبب إعصار دانا لتعويض كارباخال.. ريال مدريد يسجل لاعب من الشباب في قائمة دوري أبطال أوروبا ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بالتواء في الكاحل سبورت: محمد صلاح أحد خيارات برشلونة في الموسم المقبل بنزيمة: مبابي لا يلعب في مركزه مع ريال مدريد.. وهذه نصيحتي ليستعيد مستواه أتليتكو مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا تأجيلات جديدة في إسبانيا بسبب إعصار دانا فليك: ما حدث ضد إسبانيول لن يكون مقبولا في المباراة المقبلة
أخر الأخبار
كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا 36 دقيقة | رياضة نسائية
جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي 48 دقيقة | الدوري المصري
محامي محمد عادل: تقدمنا بعدة بلاغات ضد هؤلاء.. والتسجيل الصوتي مزور 56 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
"فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات ساعة | الدوري المصري
من مليوني يورو لـ 819 ألف.. عمرو أدهم يكشف التسلل الزمني لتغريم الزمالك في قضية باتشيكو ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل ساعة | الدوري المصري
مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا