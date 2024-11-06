لتعويض كارباخال.. ريال مدريد يسجل لاعب من الشباب في قائمة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

خيسوس فورتيا

قرر نادي ريال مدريد تسجيل لاعبه الشاب خيسوس فورتيا لقائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

فورتيا هو لاعبي فريق الشباب بالنادي ويلعب بمركز الظهير الأيمن.

ويبلغ فورتيا من العمر 17 عاما ويشارك مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للشباب.

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وسيتواجد اللاعب الشاب لتدعيم قائمة ريال مدريد في قادم مباريات دوري أبطال أوروبا كتعويض لداني كارباخال الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد في قائمة ريال مدريد حاليا لوكاس فاسكيز فقط كظهير أيمن.

وشارك فورتيا في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم وخلالهم سجل هدفا وصنع هدفين.

وكان ريال مدريد قد خسر من ميلان أمس الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خيسوس فورتيا
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