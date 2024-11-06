مصدر من الأهلي لـ في الجول: نراقب أزمة التحكيم وسنطلب من اتحاد الكرة اتخاذ إجراءات حاسمة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

لا يزال الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة على طلبه منه قبل أيام بتعيين خبير تحكيمي أجنبي لرئاسة لجنة الحكام المصرية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "سنجدد الطلب من اتحاد الكرة بتعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ومنحه كافة الصلاحيات لتطوير المنظومة".

وأضاف "الأهلي يراقب أزمة التحكيم الأخيرة وسيطلب من اتحاد الكرة الكشف عن مصير التحقيقات في تسريبات محادثات الحكام مع الـVAR الأخيرة ومحاسبة المخطئين فيها".

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وأكمل "كما سيطلب الأهلي من اتحاد الكرة السماح للأندية بسماع المحادثات بين الحكام وغرفة الفيديو خلال الحالات التحكيمية المثيرة للجدل".

ويتولى حاليا محمد فاروق مهمة الإشراف على لجنة الحكام المصرية بشكل مؤقت.

وكشفت قناة إم بي سي مصر 2 المحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

وجاءت المحادثة التي دارت بين محمد عادل وميدو سلامة في غرفة الفيديو كالآتي:

ميدو سلامة: أنا عندي احتمال لمسة يد قبل خطأ المهاجم تعالى شوف اللعبة

محمد عادل: أنا عايز أشوف اللعبة بالسرعة العادية

ميدو سلامة: حصل هنا لمس الكرة باليد

محمد عادل: يا راجل ده الكورة مرتدة من الأرضه الله يخربيتك.. هات الزاوية القريبة

ميدو سلامة: هجيبلك الزاوية القريبة تشوفها تاني

محمد عادل: صعبة أوي دي يا ميدو

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وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

الأهلي محمد عادل الدوري المصري لجنة الحكام
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