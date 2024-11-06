بيلد: أرسنال ويونايتد يراقبان موقف ساني مع بايرن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

ليروي ساني

ذكرت جريدة بيلد أن أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان بضم ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن أولوية اللاعب في الوقت الحالي هي البقاء في بايرن.

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وأضاف التقرير أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقرير.

وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات لم تنتهي بنجاح إلى الآن، نظرا لعدم الاتفاق على الراتب ومدة العقد الجديد.

كما أن عدم المشاركة كأساسي قد تدفع النجم الألماني للرحيل من قلعة البافاري.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في كل المباريات الـ9 التي ظهر فيها هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة، وكانت في كأس ألمانيا ضد ماينز.

ويواصل بايرن المفاوضات مع ساني لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ليروي ساني بايرن ميونيخ أرسنال مانشستر يونايتد
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