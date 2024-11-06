ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بالتواء في الكاحل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه أوريلين تشواميني بالتواء في الكاحل الأيسر.

وتعرض تشواميني للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفقا لذا أثليتك فإن فترة غياب تشواميني ستمتد لمدة شهر.

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وفي حال غاب تشواميني كل تلك المدة فإنه سيغيب عن مواجهة كل من أوساسونا وليفربول وليجانيس وخيتافي وجيرونا وأتالانتا.

ذا أثليتك أشار أيضا إلى معاناة فيديريكو فالفيردي لاعب الفريق من آلام في أسفل الظهر واحتمالية غيابه عن مواجهة أوساسونا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وينضم الثنائي للمصابين من قائمة ريال مدريد وهم تيبو كورتوا ودافيد ألابا وداني كارباخال.

أوريلين تشواميني ريال مدريد
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