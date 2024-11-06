بتصويت الجمهور.. هدف حسين الشحات في سيراميكا الأفضل في الجولة الأولى من الدوري

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - هدف حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار هدف حسين الشحات في سيراميكا كليوباترا كأفضل هدف في الجولة الأولى للدوري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 21 هدفا، منها 5 للأهلي صاحب أقوى هجوم.

وجاء هدف حسين الشحات الأول بتسديدة صاروخية في مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، وهو الذي تم اختياره كأفضل هدف.

ويتم اختيار أفضل هدف من خلال تصويت الجمهور على منصات رابطة الأندية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتنطلق الجولة الثانية من الدوري المصري غدا الخميس، وتقام 3 مباريات في اليوم الأول منها وهي:

زد × الأهلي

الاتحاد السكندري × حرس الحدود

غزل المحلة × طلائع الجيش

الأهلي حسين الشحات الدوري المصري رابطة الأندية
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