بتصويت الجمهور.. هدف حسين الشحات في سيراميكا الأفضل في الجولة الأولى من الدوري
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار هدف حسين الشحات في سيراميكا كليوباترا كأفضل هدف في الجولة الأولى للدوري.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وشهدت الجولة الأولى تسجيل 21 هدفا، منها 5 للأهلي صاحب أقوى هجوم.
وجاء هدف حسين الشحات الأول بتسديدة صاروخية في مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، وهو الذي تم اختياره كأفضل هدف.
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جوووووووول.. بوووووم💣 قذيفة من حسين الشحات تفتتح أهداف الأهلي في دوري نايل هذا الموسم في شباك سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/EggsxCqoyo— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
ويتم اختيار أفضل هدف من خلال تصويت الجمهور على منصات رابطة الأندية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتنطلق الجولة الثانية من الدوري المصري غدا الخميس، وتقام 3 مباريات في اليوم الأول منها وهي:
زد × الأهلي
الاتحاد السكندري × حرس الحدود
غزل المحلة × طلائع الجيش