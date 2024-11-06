بعد 37 تجربة تدريبية و46 عاما.. البنزرتي يقرر الحصول على راحة قبل العودة من جديد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي - الرجاء

قرر فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لمنتخب تونس الحصول على راحة سلبية من العمل، وذلك بعد رحيله عن تدريب نسور قرطاج.

وذكر موقع الصريح أون لاين التونسي، أن فوزي البنزرتي يرغب في الحصول على راحة سلبية لعدة شهور يقضيها مع عائلته.

وذلك للتخلص من الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية عندما كان مدربا لمنتخب تونس.

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وتلقى البنزرتي عرضا في الفترة الأخيرة من نادي الوداد المغربي لكنه قرر تأجيل النظر فيه للوقت المناسب.

البنزرتي البالغ من العمر 74 عاما يمتلك مسيرة تدريبية كبيرة بدأت منذ عام 1978.

وخلال 46 سنة في العمل كمدير فني، خاض البنزرتي 37 تجربة مختلفة مع أندية ومنتخبات عربية وآسيوية.

وأبرز محطات البنزرتي كانت تولي تدريب منتخب تونس 3 مرات، كذلك تدريب منتخب ليبيا.

وفي الأندية تولى البنزرتي تدريب الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي والاتحاد المنستيري والملعب وغيرهم من الفرق في تونس.

كما تولى تدريب الوداد والرجاء في المغرب.

وبعد رحيل البنزرتي عن منتخب تونس تولى تدريب نسور قرطاج المدرب قيس اليعقوبي.

فوزي البنزرتي منتخب تونس
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