رغم تألقه.. مرموش خارج قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الألماني بأكتوبر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش

خرج عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الالماني لشهر أكتوبر رغم تألقه.

فقد سجل مرموش 3 أهداف وصنع هدفا خلال 3 مباريات بشهر أكتوبر.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

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ويلي أوربان.. لايبزيج

ريتسو دوان.. فرايبورج

توم روث.. يونيون برلين

هاري كين.. بايرن ميونيخ

فينتشنزو جريفو.. فرايبورج

تيم كليندينست.. بوروسيا مونشنجلادباخ

يذكر أن مرموش حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر بعد تألقه الملفت.

يوم الثلاثاء، أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت فوز لاعبه عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر أكتوبر.

وبذلك حافظ مرموش على الجائزة التي حصدها كأفضل لاعبي فرانكفورت خلال سبتمبر الماضي.

وتوج مرموش بالجائزة بعد أداء رائع قدمه خلال الشهر.

وخلال شهر أكتوبر سجل مرموش 3 أهداف وصنع هدفا وسدد 20 تسديدة وركض 86 انطلاقة.

يذكر أن الدولي المصري حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني ككل، خلال شهر سبتمبر.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف في 9 جولات، بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع لاعب فولفسبورج السابق 6 أهداف.

مؤخرا، اختير عمر ضمن فريق الأفضل بالجولة التاسعة للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 ليقود فريقه لفوز عريض على بوخوم بنتيجة 7-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة التاسعة من الدوري.

وتواجد عمر في الفريق الأفضل مع زميله محمود داوود.

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وهذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 9 جولات، أكثر من أي لاعب آخر، مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة من قبل.

الفوز على بوخوم رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني هاري كين
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