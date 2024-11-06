تشابي ألونسو يوضح أسباب الخسارة الكبيرة أمام ليفربول

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

أشاد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بأداء فريقه في أول 60 دقيقة من مباراة ليفربول التي تلقت شباكه فيها 4 أهداف خلال النصف ساعة الأخيرة.

وقاد لويس دياز فريقه ليفربول لفوز كبير على باير ليفركوزن برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات لشبكة أمازون برايم: "الخسارة برباعية نظيفة صعبة. أصعب من الأداء. لمدة 60 دقيقة كانت النتيجة مقبولة إلى حد ما".

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وأضاف "نحن نلعب ضد ليفربول وهذا هو التحدي، كان علينا أن نتماسك في تلك اللحظات الصعبة وألا نتراخى أمام ليفربول، للأسف لم نتمكن من فعل ذلك".

وأكمل المدرب الإسباني "لم نستحوذ على الكرة بشكل جيد، كنا متعبين بعض الشيء وكانت المسافات بين اللاعبين كبيرة بعض الشيء".

واستمرت انتصارات ليفربول الذي وصل للعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على ليفركوزن في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

ووصل ليفربول إلى النقطة رقم 12 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا.

بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 7 في المركز الـ11.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي صنع هدفين لفريقه ليفربول.

مر الشوط الأول من المباراة دون أي أهداف وسط محاولات كثيرة من ليفربول للتسجيل، مع اعتماد الفريق الألماني على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول في تسجيل أهدافه الأربعة في الدقيقة 61 عن طريق لويس دياز الذي استغل تمريرة زميله كورتس جونز التي وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة في الشباك.

ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 63 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية بالقدم اليمنى من النجم المصري محمد صلاح.

وواصل الكولومبي لويس دياز تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 83 بعد عرضية جديدة من محمد صلاح قابلها بتسديدة في الشباك.

وأخيرا اختتم لويس دياز رباعية ليفربول في الدقيقة 90+2 وسجل الهدف الثالث له "الهاتريك" بعد متابعة لتسديدة داروين نونيز المرتدة من الحارس.

وبذلك يكون ليفربول فاز على كل من لايبزج وباير ليفركوزن من ألمانيا، وبولونيا وميلان من إيطاليا.

ويتبقى له مواجهة كل من ريال مدريد الإسباني وجيرونا من إسبانيا، وليل الفرنسي، وأيندهوفن الهولندي.

باير ليفركوزن ليفربول تشابي ألونسو
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